Di Francesco,tormentato da alti e bassi

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Questa degli alti e bassi è la cosa che mi tormenta. Bisogna ritrovare un assetto e positività anche nel sistema di gioco. Per crescere questa squadra deve avere la forza di dare continuità a ciò che fa anche nei momenti di difficoltà. Adesso serve ricostruire alcune cose a livello mentale". Eusebio Di Francesco indica alla sua Roma la strada per fare bene domani contro il Cska Mosca e superare lo choc della sconfitta interna contro la Spal. Ma per domani Kolarov, De Rossi e Schick sono disponibili? "Penso di poter recuperare tutti e tre - risponde il tecnico della squadra giallorossa -, anche se il responso definitivo lo avrò oggi in serata. Schick ha avuto un piccolo problema di infiammazione muscolare, ieri si è allenato con un piccolo fastidio ma penso che sarà a disposizione.". Come sta Dzeko? "Lui deve essere uno dei nostri protagonisti", dice Di Francesco.