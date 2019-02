Di Francesco,voglio Roma vista col Porto

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Col Porto abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico e mentale, ma la squadra ha dimostrato di avere un equilibrio maggiore sotto tutti i punti di vista e questo deve essere un punto di partenza, un atteggiamento che ci dobbiamo portare dietro anche domani". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara col Bologna all'Olimpico. Al Dall'Ara la Roma perse 2-0 e finì in ritiro punitivo. "Il ricordo di Bologna non è bello, e ci deve servire per non tornare indietro. Ora dobbiamo sbagliare il meno possibile" spiega il tecnico della Roma, rivelando poi di dover fare i conti con un reparto offensivo spuntato: "El Shaarawy è in dubbio, Under e Schick sono ancora indisponibili. Zaniolo? Probabilmente giocherà di nuovo davanti da esterno destro, ma l'appello che faccio a tutti è di fargli vivere in maniera serena questo momento. La maglia n.10? In questo momento gli sta benissimo la 22".