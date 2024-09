Di Gennaro: "Inter favorita ma Fonseca e i suoi sanno che questo tipo di partite possono ribaltare una stagione"

Il Milan questa sera scenderà in campo a San Siro alle 20.45 per affrontare l'Inter nel primo derby stagionale. Tanto in gioco per i rossoneri. Per prima cosa il futuro di Paulo Fonseca che con una sconfitta sembra davvero condannato a lasciare la panchina del Diavolo; in secondo luogo i precedenti negativi che vedono i nerazzurri andare per la settima vittoria consecutiva in una stracittadina, come mai successo. Per parlare del derby l'ex vice di Terim in rossonero Antonio Di Gennaro è stato intervistato a Tuttosport.

Le parole di Antonio Di Gennaro sull'esito del derby per il Milan: "Bisogna capire se giocheranno per l’allenatore, nel senso se daranno qualcosa in più, non so se potrà bastare il pareggio. L’Inter è favorita, a Manchester ha giocato da squadra matura, il Milan se avesse preso 5-6 gol dal Liverpool non si sarebbe potuto dire nulla. Ma il calcio è bello perché in pochi giorni tutto si può ribaltare. Sia Fonseca che i suoi calciatori sanno che questo tipo di partite ti possono ribaltare una stagione e a volte la carriera"