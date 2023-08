Di Gennaro: "Leao sulla strada per diventare top player: ha doti stratosferiche"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e per un breve periodo vice allenatore del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport in merito alle vicende rossonere. Queste le sue parole su Rafael Leao: "È sulla strada per diventare un top player. Quest’anno può migliorare ancora, può consacrarsi. Non si può fermare uno come lui.

Un giocatore del suo livello deve trovare la continuità, la forza per crescere sempre. Ha delle doti stratosferiche. Per me è nel pieno della sua maturità anche tattica… Lui fa cose che gli altri non fanno: ha la capacità fisica abbinata alla tecnica. Lui quando vuole è fenomenale"