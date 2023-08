Di Gennaro su Okafor: "Capace di creare spazi. È diverso da Giroud"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e per un breve periodo vice allenatore del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport in merito alle vicende rossonere. Il suo pensiero sull'attacco rossonero, in particolare su Noah Okafor: "Giroud è sempre una garanzia, Okafor è un attaccante diverso, di movimento, un giocatore capace di creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Ma ricordiamoci anche di Pulisic: anche lui sa fare gol"