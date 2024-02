Di Gregorio accostato al Milan, Braida: "Pronto per un grande club"

Domani sera Monza e Milan si sfideranno nella venticinquesima giornata di campionato, nella sfida in programma all'U-Power Stadium alle 20.45. Per presentare la sfida non ci può essere uomo migliore di Ariedo Braida che in carriera ha giocato nel Monza e lì ha anche cominciato la sua carriera da dirigente. Questa poi lo ha portato in rossonero dove in coppia con Galliani ha costruito una vera e propria dinastia. Tuttosport ha intervistato Braida questa mattina in vista del derby lombardo.

Le parole di Braida sul portiere del Monza Michele Di Gregorio, accostato al Milan nelle scorse settimane: "Pronto per un grande club? Per me sì, è davvero forte. È un portiere bravo e di grandissimo rendimento, tra i migliori in Italia. Non mi sorprende affatto che abbia captato le attenzioni di società di alto livello"