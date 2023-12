Di Livio: "La Fiorentina deve crederci, perché Milan, Roma e Napoli non stanno facendo benissimo"

L'ex centrocampista Angelo Di Livio ha rilasciato una lunga intervista a Firenzeviola.it nel corso della quale ha affrontato diversi aspetti a tema Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto un ottimo girone d'andata e, pur sbagliando qualche partita come quella in casa con l'Empoli, la squadra si sta dimostrando una delle sorprese di questo campionato. Deve continuare così e deve crederci perché le dirette concorrenti come Roma, Napoli, e ci metto anche il Milan, non stanno facendo benissimo".

La squadra ha riscoperto il pragmatismo. Più merito di Italiano o dei giocatori?

"La Fiorentina continua ad avere dei giocatori come Bonaventura e Nico Gonzalez di cui non può fare a meno. Però penso che l'aspetto più importante è l'organizzazione di gioco di Italiano, che è la cosa che più fa la differenza".