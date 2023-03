Di Livio: "Sono d'accordo con Mancini che è andato a cercare all'estero attaccanti"

MilanNews.it

Angelo Di Livio, ex calciatore, è stato intervistato in esclusiva da TMW.

Mancini sta chiamando degli oriundi per migliorare la rosa azzurra. Lei cosa ne pensa?

"Si trova in un momento delicato. C'è una evidente mancanza di attaccanti e va trovata una soluzione. Sono d'accordo con Mancini che è andato a cercare all'estero giocatori per risolvere questo problema. Dobbiamo però lavorare in quel ruolo nei prossimi anni, vanno ritrovati gli attaccanti bravi, giovani, che si sappiano adattare anche in breve tempo".