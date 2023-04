Di Lorenzo: "Brutta prestazione contro i Campioni d'Italia. Leao? Non facile prenderlo"

MilanNews.it

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è così espresso a SkySport nel post Napoli-Milan: "Non è andato quasi tutto. È stata una brutta sconfitta in casa. Dispiace per questo, però non deve cambiare nulla a livello di atteggiamento. Testa alta e da domani si pensa solo alla prossima partita. Non abbiamo pensato ad altro, perché affrontiamo le partite col massimo dell'impegno senza pensare alla distanza con le altre".

Quanto incide l'assenza di Osimhen?

"Osimhen è un grandissimo giocatore, ma una squadra non dipende da uno solo. Brutta prestazione contro una grande squadra, i Campioni d'Italia. Champions? È un'altra competizione, si azzera tutto. Ora pensiamo a Lecce, poi penseremo alla Champions".