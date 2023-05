Di Maria risponde ad un tifoso su Instagram: "Sei tu che non meriti la maglia della Juve"

MilanNews.it

La Juventus non sta vivendo un momento facile, dopo i 10 punti di penalizzazione e la sconfitta per 4-1 contro l'Empoli di lunedì, tanto che un tifoso bianconero ha commentato un post di Angel Di Maria su Instagram: "Via da Torino. Tu, Paredes e tutti i mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della Juve addosso. Fuori dai coglioni".

Pronta la risposta dell'argentino: "Colui che non merita di avere la maglia della Juve sei tu. Perché la squadra e i giocatori in panchina sono con la Juve al 100% fino alla fine. Quello che stai facendo è dimostrare che stai con la Juventus solo nel bene e non nel male. Ti mando un grande saluto. Io fino alla fine. Non come te".