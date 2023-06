Di Marzio: "Al Newcastle piacerebbe anche Theo ma servirebbe un assegno da 100 milioni in su"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Newcastle non si vuole fermare al solo Sandro Tonali e guarda sempre in casa Milan per quanto riguarda l'esterno basso. Gianluca Di Marzio, intervenuto a 'Calciomercato l'originale' ha parlato anche di un interessamento per Theo: "Al Newcastle piacerebbe anche Theo Hernandez ma servirebbe un assegno da 100 milioni in su".