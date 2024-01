Di Marzio: "Buongiorno a cena a Milano col suo procuratore"

vedi letture

Il Milan prepara l'assalto a Alessandro Buongiorno. Il club rossonero è pronto a fare un'offerta in settimana per il centrale granata, e Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione a Calciomercato - L'Originale. Ecco le sue parole su Buongiorno e il Milan: "Questa sera Buongiorno era a Milano, ma solo per una cena con il suo procuratore, in cui hanno fatto il punto sulla situazione di mercato per valutare seriamente l'opportunità Milan".

Di Marzio continua: "In caso il Milan raggiungesse l'accordo col Torino il calciatore valuterebbe seriamente la proposta. I rossoneri vogliono sempre inserire Colombo nella trattativa, l'affare si aggira sui 30 milioni".

L'inviato di Sky a Milano, Pier Francesco Monachino, ha aggiunto: "Nell'incontro si è parlato del possibile trasferimento al Milan, è un primo passo verso una trattativa che i rossoneri potranno imbastire nei prossimi giorni".