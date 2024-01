Di Marzio: "Contatti con l'agente di Adarabioyo: il Milan lo vuole a giugno"

Nel corso della puntata di lunedì sera di Calciomercato - L'Originale in onda su Sky Sport 24, il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha riproposto un nome che era già stato fatto in passato per la difesa del Milan. Si tratta del centrale inglese classe 1997 Tosin Adarabioyo, in forza al Fulham ma cresciuto nel Manchester City per cui era stato anche il più giovane debuttante da titolare in Champions.

Questa mattina Di Marzio ne parla così nel suo podcast sul mercato: "Il Milan ha bisogno di un difensore centrale e lo cerca soprattutto in Premier: rimane concentrato se arriverà un apertura dell’Aston Villa per Lenglet. Ma il Milan ha iniziato a parlare con l’agente di Tosin Adarabioyo, un difensore classe 1997 inglese di origini nigeriane, cresciuto nel Manchester City con cui ha debuttato in Champions League. Il Milan lo vuole prendere a giugno in scadenza di contratto ma potrebbe anche anticipare nel caso in cui trovasse l’accordo con il Fulham".