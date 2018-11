Di Marzio: "Donnarumma ora è sereno, non vuole lasciare il Milan e cederlo ora vorrebbe dire svenderlo"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Gianlugi Donnarumma: "L'anno scorso è stato difficile per lui, sia a livello di prestazioni in campo sia per quello che è successo attorno con le contestazioni. Le prestazioni non sono state all'altezza. Finita la telenovela è tornata la serenità. Dei club interessati? Come fai a non seguire un giocatore del genere, ma lui ha dichiarato di non voler lasciare il Milan. Oltretutto venderlo adesso significherebbe svenderlo".