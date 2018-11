Di Marzio: "Fabregas piaceva al Milan e può piacere ancora, Ramsey potrebbe non arrivare. Rabiot? Se non andasse al Barça..."

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dei giocatori in scadenza a giugno 2019, facendo il punto anche su nomi che sono stati accostati al Milan: "Fabregas piaceva al Milan l'anno scorso e può piacere ancora. Ramsey può non venire in Italia perché c'è il Bayern Monaco ed altri grandi club inglesi. Rabiot? Se non dovesse andare al Barcellona e non rinnovare al PSG, squadre come Juventus, Milan e Inter possono provarci".