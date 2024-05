Di Marzio - Fonseca il prescelto numero uno per la panchina rossonera: il Milan attende con fiducia

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il profilo numero uno per la panchina sembra essere Paulo Fonseca. Altri profili, come quello di Coinceçao, sono stati del tutto accantonati. Il Milan ora vuole dunque superare il Marsiglia, che si è mosso in anticipo per l'allenatore portoghese, e aspetterà la decisione di Fonseca, che al termine della stagione incontrerà il Lille e deciderà se sposare la causa dell'OM o trasferirsi di nuovo in Italia, al Milan.

Il Marsiglia teme che il tecnico possa scegliere affascinato dal prestigio del Milan, motivo per il quale il club rossonero è fiducioso: in caso di risposta negativa, si virerà su altri nomi.