Di Marzio: "Già con Pioli nelle scorse stagioni in trasferta il Milan aveva avuto un rendimento molto alto con ritmi da scudetto"

Gianluca Di Marzio, giornalista, si è così espresso a SkySport dopo Fiorentina-Milan: "Altra vittoria in trasferta per il Milan: è la squadra che ha vinto di più nel 2024 fuori casa. Già con Pioli nelle scorse stagioni in trasferta il Milan aveva avuto un rendimento molto alto con ritmi da scudetto. Poi aver recuperato mentalmente e fisicamente Leao mi sembra l’ennesimo piccolo capolavoro di Pioli in questa stagione".

IL TABELLINO DI FIORENTINA 1-2 MILAN

Marcatori: 47’ Loftus-Cheek, 50’ Duncan, 53’ Leao.

LE FORMAZIONI:

FIORENTINA: (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (dal 69’ Kayode), Milenković, Martínez Quarta (dal 88’ Barak), Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné (dal 88’ Sotil), Beltrán (dal 80’ Nzola), Kouamé (dal 69’ González); Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Parisi, Ranieri; Arthur, Castrovilli, Infantino, Lopez. All.: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (dal 46’ Gabbia), Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders (dal 62’ Musah); Chukwueze (dal 73’ Pulisic), Loftus-Cheek, Leão (dal 62’ Okafor); Giroud (dal 82’ Jovic). A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Simić, Terracciano; Adli, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 13’ Biraghi, 21’ Thiaw, 24’ Martinez Quarta, 90’ Tomori, 90’+3 Loftus Cheek.

Recupero: 5’ 2T.