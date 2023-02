Di Marzio: "Giroud è sempre stato un pallino di Conte. Lo ha portato al Chelsea e lo voleva anche all'Inter"

MilanNews.it

Intervenuto a SkySport24, Gianluca Di Marzio ha raccontato questo retroscena su Giroud e Conte in vista di Milan-Tottenham di domani sera: "Giroud, che è uno dei simboli di questo Milan, è sempre stato un pallino di Antonio Conte, che lo portò al Chelsea. Lo voleva poi anche all'Inter, ma alla fine il Chelsea non lo lasciò andare via nel mercato di gennaio e quindi saltò tutto".