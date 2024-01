Di Marzio: "Il Milan ha trovato l'accordo con il Verona per Terracciano, ecco cosa manca per la chiusura"

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante il programma 'Calciomercato - L'originale', il Milan ha quasi chiuso l'affare Terracciano dell'Hellas Verona. Queste le sue parole: "All'ora di pranzo il Milan ha trovato l’accordo col Verona per Terracciano sulla base di 4,5 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita".



La trattativa, però, non è ancora chiuso al 100%. Come riportato sempre dal giornalusta di Sky, manca ancora qualcosa. Queste le sue parole: "Si tratta su ingaggio e commissioni".