Di Marzio: "Il Milan non ha subito gol a Dortmund: c'era riuscito solo il City"

vedi letture

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del Milan di ieri sera dopo Dortmund: "Non essere riusciti a far tirare in porta il Newcastle è passato quasi inosservato. Il Milan non ha subito gol a Dortmund e nell'ultimo anno e mezzo c'era riuscito solo il City. Non prendere un gol lì è un grande risultato, è difficile fare gol al Milan quest'anno".