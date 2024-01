Di Marzio: “Il Milan spingerà per Buongiorno. Credo offerta già in settimana”

Il Milan è reduce dalla bella e convincente vittoria contro la Roma e si prepara ora alla prossima, delicata e complicata sfida contro l'Udinese, in programma sabato 20 gennaio allo Stadio Friuli, noto oggi come Bluenergy Stadium. E' anche tempo di calciomercato, con i rossoneri attivi per regalare un difensore a Stefano Pioli già in questa sessione invernale. Il nome è quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino. Della possibile trattativa ha parlato così, a Sky Calciomercato L'Originale, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Queste le sue parole: "Il Milan insisterà e sta preparando una prima offerta per Buongiorno, Farà il possibile, non so se l’impossibile, per regalare a Pioli il difensore del Torino. La prima offerta non è ancora stata fatta, ma la farà: credo già in settimana con dentro Colombo che piace molto alla dirigenza granata ma che potrebbe rimanere a Monza fino a fine stagione".