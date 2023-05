Di Marzio: "Il rinnovo di Leao è un segnale di grande fascio. Milan "supervisor" con il Lille"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, in diretta a Sky Sport 24, parla così dell'ormai imminente rinnovo di Rafa Leao col Milan: “Il rinnovo di Leao è un segnale di grande forza, è un segnale di grande fascino ancora ed è un segnale anche di come Leao si trovi bene non solo a Milano ma si trovi benissimo nel gruppo, nella squadra. Ha identificato in Pioli, Maldini e Massara dei riferimenti importanti, ha capito che per la sua carriera in questo momento è molto importante continuare questo percorso con il Milan che non è assolutamente finito. C’è comunque una clausola rescissoria, che da quello che mi risulta è di 165 milioni di euro, una clausola altissima.

Se qualcuno dovesse portare questa cifra altissima il giocatore avrebbe una via d’uscita, ma è un qualcosa legato al futuro e non al presente. Il Milan poi è stato molto bravo a risolvere con la proprietà e con l’AD Furlani, attraverso il Lille, a risolvere quella querelle che influenzava il giocatore. Sapere che quei 16 milioni più interessi sono stati pagati dal Lille, con il Milan che ha fatto da “supervisor”, adesso il giocatore sarà sicuramente molto più tranquillo e sereno”.