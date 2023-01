Di Marzio: "Kiwior va all'Arsenal: allo Spezia 25 milioni più bonus"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky e grande esperto di mercato, riporta su Twitter che lo Spezia e l'Arsenal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento ai Gunners di Jakub Kiwior, difensore accostato anche al Milan nei mesi scorsi, per 25 mlioni di euro più bonus. Il giocatore polacco partirà fra domani e dopodomani verso Londra per le visite mediche.