Di Marzio: "Kjaer possibili visite mediche domani, non sono previsti altri acquisti in difesa"

Durante la trasmissione Calciomercato l'Originale su Sky Sport, Gianluca DiMarzio ha fornito le ultime novità sull'affare Kjaer. "Il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche già nella giornata di domani anche perché la volontà del Milan è quella di averlo a disposizione per la partita di Coppa Italia con la SPAL. Al momento non è previsto un secondo arrivo in difesa, con il Milan che rimmarrebbe dunque con Romagnoli, Musacchio, Kjaer e il giovane Gabbia come quarto difensore"