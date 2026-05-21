Di Marzio: “Lo United prepara il doppio colpo in entrata: Ederson e Tonali. C’è fiducia”

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Oggi alle 14:20 News di di

Di Marzio ha riportato che il Manchester United è pronto al doppio colpo in entrata: Ederson e Tonali. C’è fiducia in casa Red Devils per la buonuscita di entrambi gli acquisti.