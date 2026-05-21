Di Marzio: “Lo United prepara il doppio colpo in entrata: Ederson e Tonali. C’è fiducia”
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Di Marzio ha riportato che il Manchester United è pronto al doppio colpo in entrata: Ederson e Tonali. C’è fiducia in casa Red Devils per la buonuscita di entrambi gli acquisti.
Come riportato da Gianluca Di Marzio nel proprio profilo X, il Manchester United, certo della qualificazione in Champions League, è pronto al super doppio colpo in entrata per rinforzare non solo il centrocampo ma tutta la squadra. Stiamo parlando di Ederson dell'Atalanta e Sandro Tonali del Newcastle.
SUPER MERCATO
Entrambi i giocatori sono in uscita dalle rispettive squadre e i Red Devils sono pronti ad approfittarne. Per quanto riguarda Ederson, gli inglesi dovranno battere la concorrenza dell'Atletico Madrid, per quanto riguarda l'ex Milan invece, al momento non sembrano esserci veri competitor, vista l'importante cifra che i Magpies chiedono.
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