Di Marzio: "Pioli non si è nascosto e ha detto subito che ora l'obiettivo è vincere l'Europa League"

Nonostante la vittoria di mercoledì sul campo del Newcastle, il Milan non è riuscito a strappare il pass per gli ottavi di Champions League ed è stato retrocesso in Europa League. Subito dopo il match contro gli inglesi, Stefano Pioli ha dichiarato che ora i rossoneri dovranno cercare di vincere questa competizione che il Diavolo non ha mai vinto nella sua storia.

Intervenuto a SkySport24, Gianluca Di Marzio ha rilasciato queste parole sul Milan: "Poteva andare agli ottavi di Champions se non avesse avuto tanti infortuni e non avesse commesso certi errori di precisione nelle prime partite. L'Europa League è un piccolo passo indietro, ma può diventare un passo in avanti. Pioli non si è nascosto e ha detto subito che ora l'obiettivo è vincerla".