Di Marzio sulla corsa Champions: "Ci sono 5 squadre in 6 punti, nessuna fa filotto"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, giornalista, si è così espresso a SkySport sulla corsa Champions: "Atalanta fuori? No, perché ci sono 3-4 punti di distanza, quindi non si può escludere l’Atalanta nonostante il calo delle ultime settimane. Ci sono 5 squadre in 6 punti e con Allegri c’è anche l’idea di una rimonta Juventus. Nessuna tra Inter, Milan, Roma, Lazio, Atalanta hanno avuto un rendimento immacolato, quindi nessuno ha fatto un filotto… per far rientrare la Juve dovrebbero perderne diverse di fila".