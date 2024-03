Di Marzio: "Una vera e propria dichiarazione d'amore di Pioli. Credo che faccia piacere a tutti, no?"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, si è così espresso a SkySport commentando le parole di Scaroni: "Sono affezionato tantissimo al Milan: come si fa a non essere affezionati a questo club? Se resterei al Milan? Io non ho mai avuto dubbi. Il Milan non si lascia, il Milan è il Milan e io mi trovo benissimo. Poi siamo ambiziosi e tutti si aspettano che tu possa vincere tutte le partite. Abbiamo vinto lo Scudetto due anni fa e tutti si aspettano di vincere. Io sono felicissimo al Milan, poi dipende da quello che succederà".

IL COMMENTO DI GIANLUCA DI DI MARZIO

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sulle parole di Pioli appena citate: "Una vera e propria dichiarazione d'amore. 'Il Milan non si lascia': sono parole non dette così per dire ed era giusto che le dicesse lui. Credo che faccia piacere a tutti, no?"