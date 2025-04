Di Natale: "Spero che l'Udinese faccia un buon risultato con il Milan"

L'ex numero 10 e capitano dell'Udinese, la bandiera Totò Di Natale è stato intervistato nella mattinata di lunedì ai microfoni di Sky Sport 24 nel corso della trasmissione Buon Weekend. L'ex calciatore bianconero ha offerto il suo punto di vista sulla stagione della squadra friulana che al momento è al decimo posto appaiata al Torino e a soli 8 punti dal Milan che sfiderà venerdì nell'anticipo del 32° turno di campionato di Serie A Enilive.

Le parole di Di Natale: "L'Udinese è una buona squadra, con un bravo allenatore. Sta dimostrando di competere un po' con tutte; spero che l'Udinese faccia un buon risultato con il Milan. Faccio i miei complimenti alla società, perché l'Udinese sta facendo un campionato importante".

Poi un parere su Lucca: "Lucca ha dimostrato di essere forte, è un ragazzo interessante. So che tante squadre lo vogliono; spero vada avanti così, perché ha tutto un futuro davanti, anche con la Nazionale".

Sul possibile ritorno in campo: "Gli anni passano per tutti, però ogni tanto tocco il pallone perché è una cosa per cui sono nato, mi piace. Sarò ospite del bomber Picci in Kings League, poi magari vediamo...Se c'è la voglia di giocare qualche partita lo farò volentieri, però devo prima capire come funziona. Vediamo, ho avuto tante richieste. Però c'è da correre, se sto bene fisicamente qualche partita la posso fare".