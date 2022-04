Di Stefano: "A Sesto ce ne stanno anche tre di stadi"

MilanNews.it

Il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano è intervenuto negli studi di Sportitalia Mercato per parlare della questione stadio che sta coinvolgendo anche il suo Comune, per ora solo indirettamente. Il primo cittadino di Sesto San Giovanni si è espresso così: "Non ci siamo formalmente ancora visti. Che ci sia un interessamento è normale ed è normale che ci siano stati dei passaggi. Ad oggi non è depositato nessun progetto, ho visto quello presentato per Milano che è di circa 150mila metri quadrati di superficie e immagino che sia qualcosa di simile: abbiamo un milione e 200mila metri quadrati, ce ne stanno anche tre”.