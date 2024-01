Di Stefano dà il voto al 2023 del Milan: "6, poteva e doveva fare certamente di più"

Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti per il primo giorno dell'anno, è stato invitato Peppe Di Stefano, inviato al seguito del Milan per Sky Sport da diverse stagioni e grane conoscitore dell'universo rossonero. Nella chiacchierata si è fatto un bilancio del 2023 appena concluso e si sono affrontate alcune tematiche centrali per il nuovo anno 2024.

Il voto di Di Stefano al 2023 del Milan: "La semifinale di Champions porta il 2023 del Milan alla sufficienza. Non era l’anno che tutti si aspettavano perché il Milan si aspettava qualcosa in più del quinto posto, perché ha usufruito dell’accesso in Champions League per le questioni della Juve legate non direttamente al calcio. La semifinale ha prosciugato energie fisiche e psicologiche e il Milan si è perso in campionato. Se devo fare un bilancio, anche della seconda parte del 2023, è un Milan da 6: in Champions si fa il bilancio tra la semifinale e quello che non è successo nell’ultima parte dell’anno; in campionato sei terzo adesso ed eri quinto nella scorsa stagione, una media da Champions League ma questo Milan poteva e doveva fare certamente di più."