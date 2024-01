Di Stefano è certo: "Il miglior Leao è superiore a qualsiasi altro giocatore in Serie A"

Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti per il primo giorno dell'anno, è stato invitato Peppe Di Stefano, inviato al seguito del Milan per Sky Sport da diverse stagioni e grane conoscitore dell'universo rossonero. Nella chiacchierata si è fatto un bilancio del 2023 appena concluso e si sono affrontate alcune tematiche centrali per il nuovo anno 2024.

Le parole di Di Stefano su Rafael Leao: "Leao è un giocatore pazzesco che magari non è ancora continuo ma ha delle potenzialità. Qualcuno se la prende quando dico che lui è uno dei pochissimi potenziali fuoriclasse del nostro campionato. Ci sono giocatori che sono più efficienti di lui, senza dubbio, vedi Lautaro, ma il miglior Leao è superiore a qualsiasi altro giocatore nel campionato di Serie A. Sono sempre contento quando nei pre partita dico che Leao è titolare: per me è uno show".