Di Stefano elogia Loftus-Cheek: "È l'uomo in più del Milan"

Nel corso dell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24, dall'esterno di Casa Milan è intervenuto in trasmissione Peppe Di Stefano, che parlando di Milan ha speso due parole d'elogio nei confronti di Ruben Loftus-Cheek, senza ombra di dubbio l'uomo più in forma del diavolo in questo momento storico della stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"4 gol nelle ultime 4 partite per Loftus-Cheek, 5 in totale in stagione. Sicuramente al momento è l'uomo in più di questo Milan, e se sta bene e non ha problemi di pubalgia è un giocatore diverso dagli altri. Ha una struttura fisica diversa dagli altri e non è un caso che Pioli lo usi da trequartista. Lo stesso mister in una conferenza stampa disse che un giocatore come lui può tranquillamente arrivare in doppia cifra, e la proiezione porta a credere proprio questo visto che già sono cinque i gol per il momento. E' un giocatore che si sta facendo valere per il suo equilibrio perché sta dando equilibrio alla squadra rossonera."