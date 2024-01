Di Stefano: "Fase difensiva tasto dolente per il Milan. Deve fare meglio"

Nel corso dell'odierna edizione di Il Calcio è Servito di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul momento del Milan, reduce dall'amaro pareggio in campionato contro il Bologna di sabato sera. Per l'ennesima volta in stagione la formazione di Stefano Pioli ha subito uno o più gol, fattore che deve essere assolutamente migliorato in vista di questa seconda parte di stagione.

In merito a questo Di Stefano ha detto: "La questione difensiva è un tasto dolente per il Milan. Sarà per il modo di giocare molto offensivo, sarà per i troppi infortuni, ma oggi il Milan deve difendere meglio. PIoli l'altra sera era molto arrabbiato non tanto per come aveva giocato la sua squadra, ma per la disattenzione finale che è alla fine costato due punti al Milan".