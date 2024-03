Di Stefano: "Futuro Theo? Per cifre normali non si muoverà mai"

Intervistato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, ha parlato così di Theo Hernandez: "Theo è uno dei terzini più forti del mondo. Ha un dominio fisico e tecnico, tecnicamente fa cose da trequartista. Sta facendo una grandissima seconda parte di stagione dopo una prima parte con qualche difficoltà. Ad inizio stagione aveva perso dei punti di riferimento come Castillejo, Diaz e Paolo Maldini. Ora è tornato a sorridere e a stare bene psicologicamente. E in campo si vede.

Futuro? Se il Milan vuole vincere deve ripartire da uno come Theo. Poi è chiaro che se arrivano offerte da 100 milioni e oltre, è normale fare delle riflessioni. Per cifre normali non si muoverà mai".