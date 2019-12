Di Stefano: "Il Milan ideale di Pioli è con Bonaventura in mezzo al campo"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan e di come si stia avvicinando alla trasferta a Bologna: “Una bella novità per il Milan è che torna Paquetà in gruppo, ma la mia sensazione è che quello visto a Parma sarà il prototipo del Milan ideale di Stefano Pioli, con Bonaventura in mezzo al campo, con lui non è solo arrivato il gol contro il Napoli, ma l’azione che ha portato al gol di Hernandez contro il Parma nasce da una sua giocata. Suso e Calhanoglu là davanti non ho dubbi ci saranno, mentre ho qualche dubbio su Piatek: bisogna capire se a Bologna giocherà lui o Leao. Quello sarà il grande dubbio. Conti e Hernandez in difesa con Musacchio e Romagnoli in mezzo, nonostante Caldara stia crescendo nella condizione e credo che anche questo sia una certezza. Bennacer in mezzo al campo, poi uno tra Kessiè e Krunic e Bonaventura. Io credo che il Milan che vedremo di qui in avanti più o meno sarà questo, poi squalifica più, squalifica meno, infortunio più, infortunio meno. Il Milan però adesso ha un’identità ed è quella che gli ha dato Stefano Pioli nelle ultime giornate.”