Di Stefano: "Il Milan non ha più lo zoccolo over 30. In campo non si va solo con tecnica e tattica"

Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport da anni inviato al seguito del Milan, è stato ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti per presentare il nuovo libro scritto a quattro mani sull'era Silvio Berlusconi, "C'è solo un Presidente", disponibile in pre-order su Amazon e che sarà presentato venrdì 7 giugno. A margine della chiacchierata Di Stefano con Pellegatti ha avuto modo di parlare anche del momento attuale rossonero, tra la scelta che sembra definitiva di Paulo Fonseca fino alle strategie di mercato.

Le parole di Di Stefano sull'importanza di avere giocatori esperti in rosa: "Il Milan lo zoccolo over 30 non ce l’ha più. E questo può rappresentare un problema, perché in campo non si va solo con la tecnica o con la tattica. Si va quando a Milanello sono tutti seduti e c’è il vecchio dello spogliatoio che dà le indicazioni, a quando alzarsi, se usare o meno il telefonino. Spero che possano arrivare anche quei tipi di giocatori, non per forza over 30. Sono convinto che a volte servono questi elementi di spessore. Giroud all’inizio non doveva fare il titolare, però è stato importante: Olivier si fermava ogni post allenamento con i tifosi anche se c’erano tre tifosi, cento o trecento. E’ la mentalità del campione, che fa la differenza".