Di Stefano: "Il Milan questa sera vuole essere la migliore versione di sé. Nulla però è scontato"

Intervenuto direttamente da San Siro a poche ore dal fischio d'inizio della sfida di questa valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha fatto il punto sui temi più caldi dell'attualità in casa Milan, compiendo anche un'analisi generale sulla partita contro lo Slavia Praga che la formazione di Stefano Pioli si appresta ad affrontare. Queste le sue dichiarazioni.

"Ultimamente il Milan, a parte la gara contro il Monza, ha mostrato sempre qualità, intensità e tutto sommato anche risultati. Da due mesi il Milan viaggia a ritmi molto alti. Ha vinto non benissimo contro la Lazio, l'ha detto Stefano Pioli, ma difatti per il Milan era il risultato che contava. Il Milan vuole però essere la versione migliore, quella vista qualche settimana fa qui in casa contro il Rennes. Perché vuole essere quella squadra? Perché il Milan, soprattutto in trasferta, non ha ottenuto grandissimi risultati. Ricorderai il ritorno contro il Rennes, 3 a 0 all'andata e sconfitta per 3 a 2 al ritorno. Provare a cumulare un buon vantaggio nella sfida di questa sera, nulla è scontato, neanche se incontri lo Slavia per la prima volta nella storia, e proprio per questa ragione Pioli gioca con i migliori a disposizione oggi. Nessun turnover, gioca con i giocatori che oggi reputa al top della forma. Il Milan deve mettere giù la maschera, sarà accompagnato da 60mila spettatori, 4.500 dei quali cechi".