Di Stefano: "Impossibile il Voluntary Agreement per il Milan, sicuramente non ci sarà solo una multa"

Peppe Di Stefano di Sky Sport, direttamente da Nyon, ha parlato dell'accordo che verrà concluso tra Milan e UEFA e della sanzione che verrà comminata al club di via Aldo Rossi: "E' impossibile che venga concesso il Voluntary Agreement ai rossoneri, non verrà mai concesso. Per quanto riguarda la sanzione per aver infranto i paletti del Financial Fair Play nel periodo dal 2015 al 2017, invece, ci dobbiamo aspettare una multa e sicuramente anche qualcos'altro".