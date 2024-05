Di Stefano: "La dirigenza rossonera sa di essere ancora poco rodata. Per questo hanno voluto prendere un allenatore che…

vedi letture

Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport da anni inviato al seguito del Milan, è stato ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti per presentare il nuovo libro scritto a quattro mani sull'era Silvio Berlusconi, "C'è solo un Presidente", disponibile in pre-order su Amazon e che sarà presentato venrdì 7 giugno. A margine della chiacchierata Di Stefano con Pellegatti ha avuto modo di parlare anche del momento attuale rossonero, tra la scelta che sembra definitiva di Paulo Fonseca fino alle strategie di mercato.

Le parole di Di Stefano sulla scelta di Fonseca: "Allegri aveva meno trofei di Fonseca quando è arrivato al Milan? Vero, ma quelli erano i colpi di genio di una dirigenza solida, strutturata, da anni rodata. Questo non va sottovalutato: Furlani fa l’ad del Milan da un anno e mezzo, due anni; Moncada fa il dirigente da un anno, perché prima era scout; Ibrahimovic fa il dirigente da quattro o cinque mesi. Sanno ancora di essere poco rodati e un po’ fragili, quindi hanno bisogno di rodarsi e strutturarsi: hanno per questo voluto prendere un allenatore, secondo me, che possa essere uno di loro. Che non gli crei problemi in una conferenza stampa, che pratichi un certo tipo di calcio, che non gli chieda Messi o Ronaldo… Ma che possa fare un po’ quello che ha fatto Pioli".