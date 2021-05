Di Stefano: "La speranza di Donnarumma è quella di trovare una squadra prima che inizi l'Europeo"

Alle 15:00 scenderà in campo la Primavera di mister Giunti, i rossoneri sfideranno la Sampdoria in un match valido per la Serie A Primavera. Queste le formazioni ufficiali: MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi; Mionic, Brambilla, Frigerio;...