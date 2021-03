Di Stefano: "Milan deludente in zona offensiva. Squadra al lavoro a Milanello"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha commentato la prestazione del Milan con l'Udinese. Queste le sue parole: "E' stato un Milan deludente dal punto di vista offensivo contro un Udinese brava in fase di non possesso e in fase difensiva. Il Milan ha rischiato poche volte di fare gol con prestazioni deludenti di Leao, Rebic e Brahim. L'unica notizia positiva è stato il pareggio della squadra. Questi risultati possono capitare nell'arco di una stagione. Le assenze pesano ma ora il Milan dovrà cercare di rialzarsi a Verona. La squadra si sta allenando a Milanello e si è ritrovata questa mattina per cercare di smaltire la delusione".