Di Stefano: "Nei prossimi giorni sul tavolo di Cardinale verranno messe una serie di opzioni, e si valuterà insieme il nome migliore"

Nel giorno di vigilia dell'importante e delicatissimo derby contro l'Inter, direttamente da Casa Milan ha parlato così il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe di Stefano in merito al futuro allenatore del Milan nella prossima stagione.

"Quando c'è stato uno scontro vero, da dentro o fuori la squadra non ha recepito le indicazioni di Pioli. Di terremoti ce ne sono stati tanti all'interno del mondo Milan, non dimentichiamo la perdita di Maldini soltanto 10 mesi fa, può valer tutto nella vita ma è stato un qualcosa che i giocatori e dirigenti hanno subito molto. Sicuramente arriverà un nuovo allenatore, giovane e internazionale e che possa lavorare bene con i giovani, che sia allineato alla politica del club, sul piatto di Cardinale verranno messe una serie di opzioni e si valuterà con Ibrahimovic, Furlani e Moncada. Il Milan dovrà mettere dei tasselli a questa squadra, non verrà fatto un macro mercato ma servono un difensore, un centrocampista e un giovane attaccante, sperando anche di non dover vendere i propri punti di forza".