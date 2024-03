Di Stefano: "Non mi aspettavo questo Pulisic. Il merito è anche di Pioli..."

Christian Pulisic è senza dubbio il miglior acquisto della scorsa estate del Milan. In merito al suo rendimento, Peppe Di Stefano ha spiegato al canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Il merito è anche di Stefano Pioli che lo ha voluto fortemente. Lo ha messo a destra dove non aveva quasi mai giocato. C'è qualcosa che fa questo allenatore con alcuni giocatori che arrivano da stagioni negative o da squadre di Serie B come Tonali e Bennacer o che sono giovani come Theo e Leao. Dà loro motivazioni importanti e fiducia, come è successo per esempio con Loftus-Cheek.

Non mi aspettavo questo Pulisic, mi aspettavo un personaggio più mediatico, cosa che non è assolutamente, è un ragazzo molto mite. Migliora sempre di più, sta segnando da quattro partite di fila e poi ha anche superato il suo numero di gol in una singola stagione. E siamo solo a metà marzo, mancano ancora diverse partite".