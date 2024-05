Di Stefano: "Pioli ha detto alla squadra di voler utilizzare tutti. Domani esordio da titolare di Terracciano con il Milan"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il pomeriggio di SkySport 24, il giornalista Peppe Di Stefano è intervenuto dall'esterno di Casa Milan facendo il punto sulla probabile formazione che domani sera Stefano Pioli potrebbe schierare in Torino-Milan, sfida valida per la 37esima e penultima gioranta di Serie A. Queste le sue dichiarazioni.

"Stefano Pioli ha detto alla squadra di voler utilizzare tutti. Utilizzerà moltissimi che hanno giocato poco nel corso della stagione, e li utilizzerà domani. L'esordio di Terracciano dal primo minuto in campionato con la maglia del Milan, giocherà a sinistra al posto di un influenzato Theo Hernandez, che Pioli deciderà soltanto domani mattina se portarlo comunque oppure lasciarlo a riposo a Milanello. A destra spazio per Kalulu, in mezzo la coppia Thiaw-Tomori con in porta Sportiello perché non ancora Maignan sta benissimo, nonostante abbia recuperato. In mezzo al campo Reijnders con Musah e Bennacer e poi in attacco Pulisic, torna nuovamente a destra, a sinistra Okafor in avanti Jovic. Settimana prossima sarà la settimana dei saluti, soprattutto in campo. L'ultima partita per Kjaer, l'ultima partita per Olivier Giroud. Giocherà Leao nuovamente dall'inizio, così come Theo Hernandez, così come Maignan. Insomma, quasi un tacito accordo con la squadra di ruotare nelle prossime due partite".