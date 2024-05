Di Stefano: "Pioli sceglie il classico tridente. Per Kjaer probabile ingresso e saluto al pubblico a partita in corso"

In vista dell'ultima partita del Milan in campionato, in programma domani sera a San Siro contro la Salernitana, è intervenuto così il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe di Stefano. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il Milan si avvia verso l'ultima partita ufficiale della stagione, domani sera contro la Salernitana con i rossoneri che scenderanno in campo con Sportiello tra i pali e la difesa composta da Calabria, Tomori, Gabbia e Theo e quindi con Kjaer che saluterà San Siro a partita in corso. A centrocampo qualche dubbio legato ad Adli, ma ci dovranno essere Bennacer, Reijnders e Musa. Davanti, il classico trio di Pioli quest'anno guidato da Leao, Pulisic e Giroud, all'ultima partita con il Milan. Domenica che sarà di riposo per i rossoneri, con la partenza lunedì per l'Australia dove il Milan sfiderà la Roma in amichevole: in panchina ci sarà Daniele Bonera".