Di Stefano: "Pioli sorride, dopo mesi complicati il Milan torna ad avere quasi tutti a disposizione"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione infortuni a Milanello. L'infermieria rossonera inizia finalmente a svuotarsi: "“Finalmente abbondanza. Sorride Stefano Pioli: dopo mesi complicati e senza soste il Milan torna ad avere quasi tutti a disposizione. L’ultimo rientro in ordine di tempo è quello di Matteo Gabbia, fermo dal 13 dicembre. Restano ai box solo in due, Simon Kjaer e Brahim Diaz, l’obiettivo è averli a disposizione per il tour de force che avrà inizio tra 10 giorni. Il peggio probabilmente è passato: due mesi pieni di defezioni tra infortuni e positivi al Covid-19, due mesi senza Ibra, Bennacer e Gabbia, appunto, e poi la lunga assenza di Kjaer, quella di Romagnoli, Rebic, Saelemaekers e Leao. Eppure nonostante tutto il Milan è lì, in alto e ha trasformato un problema in risorsa, visto che adesso la consapevolezza di tanti giocatori fino a pochi mesi fa relegati al ruolo di alternative e il minutaggio sono aumentati a vista d’occhio. Adesso la rosa è profonda ed è piena di titolari, ed è forse per questo che il Milan ha mantenuto il primo posto in campionato ed ha conquistato il primo posto nel proprio girone d’Europa League. In questo punto della stagione l’abbondanza è una risorsa, e non potrà mai essere un problema. Parola di Stefano Pioli”.