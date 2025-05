Di Stefano: "Quello che preoccupa i tifosi è la prospettiva di questo Milan"

Nel pre gara di Roma-Milan, penultima giornata del campionato 2024/2025 di Serie A Enilive, l'inviato per i rossoneri di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano, ha commentato la stagione rossonera che volge al termine e che dallo stesso Giorgio Furlani è stata etichettata come "fallimentare". Queste le parole di Di Stefano fuori dall'Olimpico.

Così ha parlato Di Stefano: "Settimana pessima, tutti i nodi sono venuti al pettine. Era complicato sbagliare quasi tutto quest’anno: sarà per mancata programmazione o sfortuna, ma il Milan ci è riuscito. Nella scelta degli allenatori, nelle poco equilibrate divisioni di forza all’interno della società, la gestione di Camarda, il mercato estivo e quello invernale, la gestione di Milan Futuro. Quello che preoccupa di più i tifosi non è non giocare in Europa ma il pensiero del domani, la prospettiva di questo Milan. Sembra che non sia chiaro ancora nulla: ancora il direttore non c’è, ancora un allenatore non è stato identificato, nemmeno gli equilibri di forza all’interno della proprietà".