Di Stefano: "Sono stati giorni di caos in casa Milan, ma la squadra pensa solo al campo. Pioli punta ancora sui titolari"

Manca sempre meno all'importante sfida tra Slavia Praga e Milan, in scena alle 18.45 all'Eden Arena per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. In merito della gara di questa sera ha parlato così, direttamente dallo stadio del club ceco, l'inviato e il giornalista di Sky Sport, Peppe di Stefano.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono stati due giorni di caos nel Milan in merito a questa vicenda delicata che con il calcio giocato ha poco in comune, ma i rossoneri sono concentrati solo sulla sfida di questa sera contro lo Slavia. Questa mattina ha parlato Moncada, una battuta veloce sul Milan, senza parlare di ciò che emergerà poi dalla procura e dalle indagini, appunto perchè la squadra e tutto il Milan sono focalizzati solo sul campo. Pioli vuole vincere e punterà ancora sui titolarissimi, soprattutto con Leao fresco del turno di riposo in Serie A".