Di Stefano su Camarda: "Nella firma che farà c'è tanto della sua volontà di restare al Milan. Serie C? E' quello che gli serve"

In merito all'imminente firma di Francesco Camarda sul primo contratto da professionista con il Milan, Peppe Di Stefano, intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha dichiarato: "Camarda ora è un giocatore vero. Ha vinto il premio di miglior giocatore dell'Europeo Under 17 da sotto età. Ha una testa quadrata, nella firma che farà c'è tanto della sua volontà. C'erano tanti club su di lui, italiani e stranieri, se rimane al Milan è perchè ha capito che questo è il percorso giusto per lui. Sta facendo cose straordinarie, ha fatto gol bellissimi in questa stagione.

Serie C? E' quello che gli serve. E' un campionato formativo, sarà importante per Camarda partecipare ad un campionato così. Dovrà prendere anche tante botte. Il Milan dovrà essere bravo a costruire una squadra che possa accompagnare Camarda. L'obiettivo del Milan è valorizzare il giovani che ha e un'esperienza del genere li aiuterà molto".